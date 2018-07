Viljandi Tulevikuga liitub Eesti noortekoondise väravavaht

Vändra jalgpalliklubi Vaprus ja Viljandi Tulevik jõudsid kokkuleppele laenulepingu tingimustes, mille alusel esindab noor väravavaht Andreas Kallaste käimasoleva hooaja lõpuni Viljandi esindusklubi.

Tuleviku peatreener Sander Post on teoks saanud üleminekuga rahul ning ütles, et väravavahtide osakonnas tekkinud kitsaskohad said likvideeritud.

„Marten Ritson siirdus tagasi Soome uue klubi otsingutele ning otsustasime Andreasele võimalust pakkuda,“ kõneles Post. „Tahtsime teda meie klubisse tegelikult juba hooaja alguses, ent noorel mehel oli tarvis kooliasjad korras hoida ning leppisime kokku, et räägime suvel uuesti. Andreas on potentsiaalikas väravavaht, väga töökas ja ambitsioonikas ning ta tõestas juba hooaja alguses läbitud katsetel, et sobib meie meeskonda suurepäraselt. Usun, et ta teeb meie juures suure sammu edasi.“

Sama loodab Vändra Vapruse juht Ranet Lepik. „Meil on väga hea meel, et leidsime Andreasele Tuleviku näol lõpuks just talle sobiva mängupaiga ning usume, et ta teeb seal olulise arengusammu. Väravavaht vajab ennekõike mänguaega ning olen kindel, et Andreas saab Viljandis oma võimaluse end tõestada ja kasutab tekkinud olukorra maksimaalselt ära nii enese kui uue klubi huvides,“ märkis Lepik.