Viljandi Tuleviku vastane karikavõistlustel ei saanud tänaseks meeskonda kokku ning annab 300-eurose loobumiskaotuse

Eesti jalgpalli karikavõistlustel oleks täna kell 17 pidanud toimuma Viljandi JK Tuleviku ja Maardu Unitedi vaheline kaheksandikfinaal, kuid Maardu andis vaid mõni tund enne kavas olnud avavilet loobumiskaotuse.

Teises liigas - ehk tugevuselt neljandas - palliva Maardu loobumise põhjus oli proosaline: tööpäeval kell 17 algavaks mänguks teisel pool Eestit ei saadud võistkonda lihtsalt kokku.

Eesti Jalgpalli Liidu infojuhi Mihkel Uibolehe sõnul pidi mäng sedavõrd vara algama Viljandi linnastaadionil puuduva valgustuse tõttu. "Maardu United andis loobumiskaotusest teada täna kell 14.35, põhjenduseks see, et ei saanud võistkonda kokku," kommenteeris Uiboleht Soccernet.ee-le. "Selle eest on automaatne juhendist tulenev rahatrahv 300 eurot. Loomulikult olid nii mängu teenindavatel kohtunikel, korraldajatel kui ka otseülekande tootjatel juba plaanid tehtud - kes juba teel mängupaika, kes veel mitte."

Selle tulemusena pääseb Premium liigas palliv Tulevik kevadel peetavasse veerandfinaali ilma mänguta.