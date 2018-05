Viljandi Tuleviku välismängija lahkub ootamatult kodumaale

Viljandi Tuleviku president Raiko Mutle lausus, et uudis tuli ootamatult. „Lootsime, et Yosuke jääb meiega vähemalt suvise üleminekuaknani. Samas mõistame täielikult tema olukorda – pere on alati esmatähtis.“ Mutle lisas, et Saitoga jäeti sõbralikult hüvasti ning temaga peetakse edaspidi ühendust. „Oli tunda, et talle meeldis Viljandis väga ning usume, et ta viib siit koduriiki head emotsioonid ja mälestused. Kogu klubipere poolt soovime Yosukele edu ja kordaminekuid edaspidiseks,“ kõneles klubijuht.

30-aastase Yosuke Saito saagiks Eesti kõrgliigas jäi üheksa mängu, milles ta lõi Viljandi Tuleviku eest kaks väravat.

