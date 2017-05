Viljandi Tuleviku eest jooksis platsile "kadunud" mees, Pärnu sai hooaja esimese võidu

Eesti jalgpalli Premium liigas peeti laupäeva õhtupoolikul 11. vooru viimased kohtumised, kus võidupunktid said kirja valitsev meister FCI Tallinn ning tabeli viimane Pärnu Vaprus.

Infonetlased olid koduplatsil tulemusega 3:0 üle Sillamäe Kalevist. Idavirulaste võrku sahistasid juba esimese viie minuti jooksul nii Ofosu Appiah kui Jevgeni Harin, hiljem lisas kolmanda tabamuse Albert Prosa.

Väärt võidu sai kirja tabelis viimasel kohal olev Pärnu Vaprus, kes alistas kodupubliku toel põhirivaali Viljandi Tuleviku 2:0. Pärnakate eest tegid skoori Kristofer Kaasik ja Magnus Villota.

Viljandi eest jooksis sealjuures platsile endine Eesti koondise ründaja Jarmo Ahjupera, kes kuulus Viljandi nimekirja ka siis, kui meeskond kaks hooaega tagasi Premium liigas pallis, kuid toona ei tulnudki vigastuste ja muude muredega võidelnud 196-sentimeetrine koljat kordagi väljakule. Ka selle hooaja alguses vaevasid Ahjuperat vigastused, kuid näib, et vähemalt praeguseks on need probleemid seljatatud ning mees võib taas väravaid kõmmutama hakata.

Viimati käis 33-aastane Ahjupera Premium liigas väljakul 2014. aasta augustis Nõmme Kalju särgis.

Tabeliseis pärast 11. vooru: