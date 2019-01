Viljandi Tulevik laenas Levadiast kaitsja

Mark Edur, kes esindas Tulevikku juba nädala eest aset leidnud aastalõputurniiril, vaatab eesootavale hooajale rõõmsa ootusega. “Tahtsin väga Tulevikuga liituda,” rääkis ta. “Meeskonnavaim on siin klubis kõva, kõik mehed kõvad võitlejad ning möödunud hooajal ei olnud Viljandi vastu kellelgi kerge. Annan endast kõik, et uuel hooajal konkurentide elu veelgi kibedamaks teha. Tahan tänada nii koduklubi kui Tuleviku juhtkonda mulle antud võimaluse eest.”

Viljandi Tuleviku esindusmeeskonna peatreener Sander Post avaldas teoks saanud tehingu üle rahulolu. “Mark on andekas poiss, kes jäi mulle silma juba lõppenud hooajal. Mul on hea meel, et FCI Levadia kontoriga kokkuleppele jõudsime ja järjekordne talendikas noor pealinnast meie klubisse tee leidis,” rääkis Post. “Meie treeningutel on Mark end tõestanud motiveerituna, ees ootab teda aga ränk töö, et see motivatsioon Viljandi kasuks tööle panna, sest just selleks ta siia tõimegi.”

Viljandi Tuleviku president Raiko Mutle sõnade kohaselt teeb klubijuhile lisaks teoks saanud tehingule heameelt ka asjaolu, et Viljandi Tulevikku nähakse teiste kõrgliigaklubide noorte mängumeeste seas üha sagedamini just sellise arengukeskkonnana, kus üritada arenguhüpet suurde jalgpalli.