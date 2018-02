Vihmann: Flora ettevalmistus on läinud täkkesse

Tiitlikaitsja FC Flora mängumehe Madis Vihmanni sõnul on valitsev jalgpallimeister uueks hooajaks igati valmis.

Uue hooaja eel sõnas Vihmann, et tiitlikaitsja on valmis alustama täistuuridel: „Meie ettevalmistus on läinud täkkesse. Oleme saanud väga kõvasid mänge ja see on kõva alus, et alustada hooaega hästi!“

„Mehise mehe puhul on kõige tähtsam see, et suudad ise enda peas mõelda, et oled mehine mees, sest eks tegelikult oleneb mehisus ju sellest, milliseid omadusi keegi individuaalselt peab mehiseks,“ rääkis tiitlikaitsja tugitala.

Vihmann meenutas, et omaenda kõige mehisemad teod on ta teinud talviti: „Olen mitmeid kordi Tartu maratoni läbi sõitnud.“

Florast rääkides peab meeskonna kaitsja kõige mehisemaks meheks väravavaht Mait Toomi. „Olen näinud filmikaadreid, mis on võrreldavad Hollywoodi filmidega. See on vägev!“ kiitis Vihmann Toomi, kes Premium liiga kampaania video raames terve päeva lumises metsas matkas.

Flora uue hooaja avamäng on kavas 28. veebruaril, kui võõrustatakse Tartu Tammekat.