Vigastatud Klavan pääseb operatsioonist: juuli alguses peaksin juba mängumees olema

Viimased kuud reielähendajalihase vigastusega maadelnud Ragnar Klavan järgib Liverpooli tohtrite peale pandud taastusmisprogrammi ning loodab klubiga taasliitudes uuesti tippvormis olla.

Klavan rääkis teda viimasest koondisemängust alates vaevanud vigastusest esimest korda Kiievis pärast Meistrite liiga finaali, tunnistades, et on nii mõnegi trenni häda tõttu vahele pidanud jätma. Kiievis Eesti ajakirjanikega rääkides ei teadnud ta veel, kas tuleb teha operatsioon või mitte.

Tänaseks on selgunud, et esiagu ei tule. "Praegusel hetkel on operatsioon teemast maas. Mis edasi saab, on raske öeda," avaldas Klavan Delfile ja Eesti Päevalehele. "Taastumisplaan on selline, et kui juuli alguses klubi juurde tagasi lähen, olen juba mängumees."

Kiievis rääkis Klavan vigastuse olemusest nõnda: "See sai alguse sellest, kui ma viimati koondise eest hüppeliigese vigastusega mängisin. Kuna mu liikumine muutus, läks surve puusa ja reielähendajalihaste peale ning asi läks natuke käest."

Vigastuse tõttu ei osalenud Klavan ka Balti turniiri mängudel ega ole tänase Maroko mängu koosseisus. Enne kohtumist jagas ta Lilleküla staadioni kõrval fännidele autogramme.