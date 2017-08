Video veidrast väravast lööb sotsiaalmeedias laineid: kas Eestis mängitaksegi sellist jalgpalli?

Üleeilne Eesti jalgpalli karikamäng sai eriti kummalise alguse, kui FC Levadia asus Paide Linnameeskonna vastu juba 15ndal sekundil juhtima, kuigi nende mängijad polnud selleks hetkeks veel palli puutunudki. Paide meeskonna veider omavärav lööb sotsiaalmeedias tänagi laineid - näiteks tund aega tagasi postitas selle oma lehele ka Prantsuse mainekas spordileht L'Équipe.

Prantslased viskavad koomilise värava üle ka kõvasti nalja. "Eestis võetakse ikka asja tõsiselt! See on koht, kus näeb häid mänge," kirjutas üks kommentaator irooniliselt. "Kas see on maailma parim jalgpalliklubi?" küsis teine Facebookis.