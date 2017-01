VIDEO: Vassiljev teenis tänu kaunile tabamusele juba viiendat korda Hõbepalli

Konstantin Vassiljev Foto: Hendrik Osula

2016. aasta kõige ilusama Eesti jalgpallikoondise eest löödud värava autoriks on Konstantin Vassiljev. Vassiljevi jaoks on see viies kord Hõbepall võita, ühtlasi on tegemist ka rekordiga.