VIDEO | Väravatesaju saladus? Eesti jalgpallikoondise mängijad said sihiku paika lasketiirus

Eesti jalgpallikoondis korraldas MM-valikmängus Gibraltariga väravatesaju ja võitis 6:0. Nüüd on teada ka püssi paukuma saamise põhjus, Eesti koondis käis Gibraltariga mängu ees lasketiirus sihikut paika seadmas. Õnnestus!

Kui mängus sai kübaratriki kirja Joonas Tamm, siis kes oli koondise täpseim mees Tondi Lasketiirus? Saladuskatte all võib öelda, et tegemist on mängijaga, kes alles hiljuti käis Eesti kaitseväes.