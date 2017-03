2018. aasta suvel toimub Eestis UEFA superkarikafinaal valitsevate Meistrite liiga ja Euroopa liiga võitjate vahel. Ettevalmistused suureks mänguks juba käivad.

Mõni aeg tagasi külastas Eestit UEFA delegatsioon, kui viie päeva jooksul toimusid kohtumised jalgpalliliidu, Tallinna linna, lennujaama, politsei ja teiste partneritega, et tagada ettevalmistuse sujuv kulgemine.

UEFA ürituste korraldamise üksuse juht Martin Kallen ütles videointervjuus Eesti Jalgpalli Liidu videokanalile, et ettevalmistused lähevad hästi. „Oleme väga rahul Eesti alaliidu panusega. Lisaks on meie jaoks väga oluline riigi, linna ja erinevate ametkondade panus, mis on olnud siiani väga heal tasemel,“ märkis Kallen.

UEFA kõrge ametnik kinnitas, et Eesti 100. sünnipäeval toimuvat suursündmust jälgib otseülekande vahendusel üle 50 miljoni inimese rohkem kui 100 eri riigis. „See saab olema suurepärane võimalus Tallinna ja Eesti tutvustamiseks,“ sõnas ta.