VIDEO | Tartu jalgpalli ihu ja hing Kristjan Tiirik kandideerib kohalikel valimistel õilsa eesmärgiga

Tartu vutilegend, eelmise aasta lõpus putsad varna riputanud ründeäss Kristjan Tiirik kandideerib sügisestel kohalike omavalitsuse valimistel eesmärgiga parendada tartlaste liikumisvõimalusi ning rajada linna kauaoodatud jalgpallihall.

"On aeg jälle teha üheskoos midagi suurt ära. Rajame kodulähedased palliplatsid tervele Tartule, et kõigil oleksid parimad võimalused liikumisest rõõmu tunda!" kirjutab Tiirik oma kodulehel.

"Kallis tartlane, sel sügisel kujundad Sina Tartu linna tulevikku. Kui Sulle on tähtis liikumine, sport, ja see, et meie lapsed kasvaksid üles väärtuspõhiselt, kutsun Sind üles – toeta mind sel sügisel Tartu linna kohaliku volikogu valimistel, et saaksime järgnevad eesmärgid üheskoos teoks teha."

