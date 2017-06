VIDEO | Sergei Zenjov: liitusin Cracoviaga, sest see on suure ajalooga klubi

Poola kõrgliigaklubi Krakowi Cracovia on andnud uue leivaisa Youtube'i kanalile ingliskeelse intervjuu, kus võtab lühidalt kokku uue lepinguga kaasnenud emotsioonid.

"Mul on väga hea meel siin olla. See on mulle uus kogemus ning ma aitan meeskonnal paremaks saada. Otsustasin Cracoviaga liituda, sest see on suur klubi suure ajalooga. Uue peatreeneri käe all tuleb kindlasti huvitav aeg," rääkis Zenjov.

Isiklikest eesmärkidest rääkides sõnas Zenjov: "Kuna olen ründaja, tahan lüüa väravaid, anda sööte ning aidata meeskonnal võita kõiki mänge."

Zenjov sõlmis eelmise hooaja 14. kohal lõpetanud Cracoviaga aastase lepinguga võimalusega seda veel aasta võrra pikendada. Eesti koondise ründaja leping Aserbaidžaani klubi Gabalaga, kelle värvides pallis ta viimased kaks hooaega, lõppes sel kuul.