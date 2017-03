Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani sõnul ei ole eestlastele seetõttu lihtsamat mängu oodata, et Horvaatia koondise suured staarid - Luka Modrić, Ivan Rakitić ja Mario Mandžukić - koju jäävad.

Eesti mängijaid ootab suurem vastase tutvustamine veel ees. "Üks koosolek meil oli, kus natuke tutvustati, kuidas ja kes neil üldse kaasa tulid. Väga suurt pilti veel ees ei ole," rääkis Klavan.

Kas Eesti elu on superstaarideta horvaatide vastu selle võrra lihtsam? "Kindlasti kergem ei saa olema. Võib-olla oleks lihtsam olnud, kui need superstaarid oleksid väljaku peal olnud ja nad näevad, milline murukate A. Le Coq Arenal hetkel on, siis võib-olla oleks neil tuju ära läinud. Ma arvan, et need mängijad, kes neil homme peale lähevad, tahavad väga ennast tõestada peatreenerile."

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!