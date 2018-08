VIDEO | Ragnar Klavan Cagliarile: minu elus on olnud kaks suurt mõjutajat: mu isa ning Zinedine Zidane

"Ma ootan, et me annaks nii sel kui ka järgmistel hooajal endast parima. See on kõik, mida teha saame," sõnas Klavan. "Peame võitlema nende kohtade nimel, mis on võimalikud."

32-aastase eestlase sõnul näeb ta oma suure plussina rahumeelsust. "Olen üsna rahulik tüüp ja ma arvan, et see on mind ka karjääris edasi aidanud. Mõistagi ka kogemus erinevatest suurtest liigadest ja rahvuskoondisest."

Klavani sõnul tajub ta ka seda, kuidas ta igal sammul Eesti jalgpalliajalugu teeb. "Olin esimene mängija Hollandi liigas, esimene mängija Saksa liigas, esimene, kes sai platsile Euroopa liigas ja Meistrite liigas, esimene, kes tegi Premier League'is skoori. Nüüd siia ka Serie A lisada on suurepärane."

Keskkaitsja sõnas, et ta näeb, et inimesed on tema uues kodulinnas õnnelikud. "Mul on olnud vaid üks päev, et Cagliaris ringi käia, aga nägin juba, kuidas inimesed siinset elu naudivad ning on õnnelikud. See on elus kõige tähtsam asi."

Klavan tõi välja kaks inimest, kes teda karjääri jooksul mõjutanud on. "Minu isa ja Zinedine Zidane. Samuti Paolo Maldini, kes on parim kaitsja."

"Liverpool on pks suuremaid klubisid maailmas ja minu jaoks isiklikult tähendas kahe aasta jooksul seal sellise mõju omamine, et ma olen midagi õigesti teinud."

Eestlane tsiteeris oma usutluses ka Liverpooli legendi Bob Paisleyt. "Püha kolmainsus on kooslus meeskonna, klubi ja fännide vahel. Kui selle kolmiku sees on väga hea ühendus, siis võib näha suuri asju."