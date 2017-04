VIDEO: Premium liiga tribüünil osava pealöögiga laineid löönud noormees sõlmis FCI-ga kolmeaastase lepingu

"Mäletate videot kodumängust Levadiaga, mil pall tribüünilt osavalt väljakule tagasi löödi? Just sel noormehel on nüüd meiega kolmeaastane leping!" kirjutab Tallinna FCI Facebooki lehekülg.

Tegu on 16-aastase ründaja Artjom Ostrovskiga, kes on silma paistnud nii FCI duubelmeeskonna kui ka Eesti noortekoondiste ridades.

Alles aasta tagasi mängis Artjom veel U17 Eliitliigas. Tänavu on temast aga sirgunud FCI Tallinna U21 põhiründaja – ka väravate arv on Artjomil täiskasvanute jalgpallis tänaseks avatud – viies mängus lõi Artjom kolm väravat.

Artjom Ostrovski: "Jalgpalli juurde sattusin ma nelja-aastasena tänu isale, kes nägi mu kirge selle mängu vastu ning tollest ajast saadik oleme jalgpalliga olnud lahutamatud. Mu esimeseks jalgpallikooliks oli FC Atletiku jalgpallikool, kus treenisin Aleksandr Altosari käe all ning just tema andis mulle selle jalgpallipisiku. Just Atletikus treenides tabasin end mõttelt, et tahan saada profijalgpalluriks ning tänapäeval lähen järjekindlalt selle eesmärgi poole juba Infoneti duublis Vjatšeslav Smirnovi ja Aleksei Kapustini käe all. Mulle oli väga meeldivaks üllatuseks FCI juhatuse ettepanek sõlmida klubiga leping ning ma annan endast kõik, et tuua klubile võimalikult palju kasu. Mu karjäär on alles algamas ning loodan, et FCI aitab mul saada heaks jalgpalluriks. Tulevikus tahaksin proovida end ka välismaises jalgpallis: see on iga jalgpalliga tegeleva poisi suur unistus. Tahaksin tänada oma tiimikaaslasi ja treener Vjatšeslav Smirnovi ja oma pereliikmeid: ilma nendeta poleks neid saavutusi olnud. Erilised tänusõnad ka mu isale, kes on alati mulle toeks olnud!"