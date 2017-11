VIDEO | Martin Reim Fidžiga mängu eel: ega siin palavuses kerge olema ei saa

Eesti jalgpallikoondis kohtub ööl vastu pühapäeva oma Okeaania turnee avamängus Fidži meeskonnaga. Peatreener Martin Reim ootab rasket kohtumist.

"Üritame siia ajarütmi saada. See on kõigil mängijatel ja treeneritel väga erinev. Mõni ärkas kell 2 öösel üles ja pidi ehk unerohtu võtma, teine magas kohaliku aja järgi 8-ni hommikul. Üritame aru saada, kes kui värske on," sõnas Reim.

Treener lisas, et 30-tunnine reis sujus tõrgeteta ning kõik mängijad peaks olema korralikus füüsilises vormis.

"Reitingus on küll vahe sada kohta, aga mängud kerged olema ei saa. Teame Fidžit ragbimaailmast ja jalgpallurid on samasugused - füüsilised, kiired ja tugevad. Nende mängus on palju loovust, raske on nende mängujoonisest aru saada," lisas Reim.

Kohtumine algab Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul kell 03.50.

Ründaja Rauno Sappinen iseloomustas esimest vastast kui kiiret ja tehnilist, kuid kinnitas, et ka Fidži nõrkused on teada.