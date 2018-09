VIDEO | "Kuningas Klavan sai loputatud!" Klavani vastu löödud imevärav on ka Liverpooli fännid kulmu kergitama pannud

Gervinho suutis oma uskumatult pika ja kiire soolo lõpetuseks häbisse jätta ka eestlase ning see ei ole mõistagi Liverpooli fännidel märkamata jäänud. Kui mõned Arsenali poolehoidjad igatsevad oma endist mängumeest Gervinhot tagasi, siis osad Liverpooli fännid tõdevad, et Klavanile tehti päris vingelt ära.

Valik Liverpooli fännide säutse:

Wait this was against Klavan. I always knew he was dead man, he was just a meme. https://t.co/jtpenLiflV