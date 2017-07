VIDEO | Kas Levadia mängijad võtsid endale Eesti liigas sihilikult kollase kaardi?

Eesti jalgpalli Premium liigas sai reede õhtul võidu kirja FC Levadia, kes alistas A. Le Coq Arenal peetud kohtumises Narva Transi 2:0.

Levadia teise tabamuse autor Jevgeni Kobzar paistis mõned minutid pärast Transi võrgu sahistamist silma üsnagi omapärase käitumisega - nurgalööki andma läinud venelane ootas palli mängu panemisega nii kaua, et kohtunik andis talle selle eest kollase kaardi.

Olukorra teeb mainimisväärseks tõsiasi, et Kobzarile tähendas saadud kollane kaart järgmiseks kohtumiseks mängukeeldu. Kuna Levadia vastaseks on järgmises voorus tabeli tagumisse otsa kuuluv Viljandi Tulevik, äratab Kobzari tegevus kahtlust - kas mees võttis kollase kaardi sihilikult, et vahele jätta matš Tulevikuga ning mitte riskida sellega, et tulevikus kõrvale jääda mõnest tähtsamast heitlusest?

Sama mängu lõpus tegi sarnase tembu ka Igor Dudarev, kes lõi vile järel palli sihilikult eemale ning võttis endalegi kollase kaardi, mis ta järgmisest matšist kõrvale jätab.

Vaata olukordi järele ERR Spordi videost (Kobzari olukord algab 1.40.50, Dudarevi situatsioon 1.47.40):