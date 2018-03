VIDEO | Karol Mets lõi mängus Hollandi liiderklubi vastu omavärava

Karol Metsa koduklubi NAC Breda kaotas Hollandi jalgpalli meistriliigas tabeliliidrile PSV Eindhovenile võõrsil kindlalt 1:5.

Kaks PSV tabamust sündisid Breda meeste omaväravast, paraku sepistas ühe sellise ka Eesti koondise kaitsja 81. minutil. Mets tegi kaasa kogu kohtumise.

Kuus vooru enne lõppu on NAC tabelis 15. kohal, PSV edu lähimate konkurentide ees on kümme silma.

Vaata Metsa omaväravat siit! (videos alates 11:02)