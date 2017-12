VIDEO | Käit sai Fulhami noorte eest kirja täismängu, islandlane lõi iluvärava

Novembris Islandi U21 koondise eest 3:2 võidumängus Eesti vastu 90 minutit kirja saanud Jon Dagur Thorsteinsson viis kauni väravaga Fulhami avapoolaja lõpus juhtima, kuid võõrsil mänginud Brighton jõudis viigini 79. minutil, kirjutab Soccernet.ee.

Mattias Käit tegi täna kaasa kõik 90 minutit. Fulhami Twitteri-konto LIVE-ülekande sõnul tegi ta 20. minutil suurepärast kaitsetööd, mis takistas Brightonil pääsemast kaks-ühele olukorrale. Paar minutit hiljem vajas Eesti koondise poolkaitsja ka arstiabi.

Juba kuus mängu kaotuseta olev Fulham on 12 mängu järel viiendal, viimasel üleminekumängudele viival kohal. Brighton on kuues ning jääb neist kahe punkti kaugusele.

📹 GOALCAM: Watch Thorsteinsson curl his breakthrough goal into the top right corner! #FFC #COYW ⚫️⚪️ pic.twitter.com/pz43xUKyFA