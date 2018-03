VIDEO | Kahest kaks! Karol Metsa koduklubi võttis tiitlikaitsjalt ka teise skalbi

Sarnaselt sügisesele mängule alistas Karol Metsa koduklubi NAC Breda Hollandi jalgpalli kõrgliiga tiitlikaitsja Feyenoordi ka hooaja teise ringi mängus.

Võõrsil mänginud Feyenoord läks 17. minutil mängu juhtima, kuid juba 23. minutiks olid tablool viiginumbrid ja Umar Sadiqi 49. minuti värav jättis lõppskooriga 2:1 võidu koju, kirjutab Soccernet.ee. Sarnaselt sügisesele mängule tegi Mets kaasa kõik 90 minutit.

NAC on tabelis 14. kohal ning edu üleminekumängudele viiva tsooni ees on juba seitse punkti. Tõsi, pühapäevaste mängudega võib vahe küll veidi kahaneda. Feyenoord on aga oma eelmise hooaja hale vari - tabelis ollakse alles viiendal kohal ning esikolmikust lahutab neid koguni 14 punkti.