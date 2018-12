VIDEO | Henrik Ojamaa show: eestlane virutas Poola kõrgliigas juba esimese 15 minutiga kaks väravat! Raul Ojassaar reporter RUS 1

Henrik Ojamaa Eesti koondises Foto: BERNADETT SZABO, REUTERS

Poola jalgpalli kõrgliigas on kahe Eesti koondislase - Henrik Ojamaa ja Artur Pika - koduklubi Legnica Miedz alustanud kohtumist Krakowi Wisla vastu suurepäraselt, minnes kahest kontrarünnakust juba 13. minutiks 2:0 juhtima. Mõlemad tabamused on sealjuures kirjutatud just Ojamaa nimele.