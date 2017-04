VIDEO: Henri Anieri vastane suutis Šotimaal ühe meetri pealt väravast mööda lüüa

Halenaljakat eksimust ei suutnud uskuda ka Invernessi Twitterit haldav inimene, kes kirjutas sinna mängu ajal: "Mul ei ole õrna aimugi, kuidas Aberdeen juba 2:0 ees ei ole. Ainult mängu tipphetked suudavad seda olukorda selgitada! Storey suutis kuidagimoodi väravajoonelt mitte palli võrku saata."

I really have no idea how Aberdeen are not 2 up. Only the highlights will explain that!!! Storey somehow failed to score from the goalline