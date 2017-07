VIDEO | Henri Anier jätkab karjääri Soome kõrgliigas

Viimati Šotimaal Invernessi meeskonnas pallinud Eesti jalgpallikoondise ründaja Henri Anier sõlmis pooleteiseaastase lepingu Soome kõrgliigas palliva FC Lahtiga.

"Saime endale Veikkausliiga mõistes tõeliselt kõrgetasemelise ründaja," sõnas Lahti peatreener Toni Korkeakunnas. "Oleme Henri tegemisi juba mitu aastat jälginud ning varem ei ole meil õnnestunud teda enda juurde tuua. Ta on Eesti jaoks ründaja number üks, nii et olen tõeliselt elevil."

Korkeakunnase sõnul on Anier tema tiimi jaoks suurepärane täiendus. "Ta on tugev, töötab kõvasti ja oskab rünnakuid lõpetada. Usun, et ta sulab meie tiimi hästi ning pakub meie edurivisse veel enam konkurentsi."

"Otsisin uut klubi ja teadsin, et nemad olid minust huvitatud," sõnas Anier. "Ootan juba liigat ja meeskonna aitamist. Olen sõpradelt kuulnud, et see on tasavägine ja kõva liiga."

Homme meeskonna treeningutega liituv 26-aastane ründaja esimene võimalus debüüdiks tekib pühapäeval, kui Lahti võtab koduplatsil vastu Rovaniemi.

Soome kõrgliigas hoiab FC Lahti hetkel 12 meeskonna seas kolmandat kohta, jäädes liidrist HJK-st maha üheksa silmaga.

Veikkausliigas pallib sel hooajal enneolematult palju eestlasi: Vaasan Palloseura särki kannavad Marko Meerits ja Markus Jürgenson, Mariehamnis teenib leiba Andreas Vaikla, KuPS-is Ats Purje, Kemis Marek Kaljumäe ning SJK-s Mihkel Aksalu ning nüüd Lahtis ka Anier.