VIDEO | Flora meistriks tüürinud Arno Pijpers lahkub Eestist

FC Flora jalgpallimeeskonna sel aastal Eesti meistriks tüürinud Arno Pijpers lahkub Eestist.

“Ma lõpetan Flora juhendamise. Sellest on tõeliselt kahju. Olen väga kurb. Mõnikord tuleb kasutada mõistust, mitte südant,“ sõnas Pijpers Flora Facebooki lehele antud intervjuus.

"See otsus ei ole jalgpalliline. Mul on väga kahju hetkel lahkuda, sest tunnen, et töötasime koos hästi," ütleb Pijpers Flora kodulehel avaldatud uudises.

"Perekondliku situatsiooni tõttu tean, et ei saaks hetkel maksimaalselt tööle keskenduda ja see poleks aus klubi suhtes. Nõuan alati oma personalilt ja mängijatelt täielikku pühendumust, kuid hetkel ise seda teha ei saaks. Olen kindel, et see meeskond on õiges suunas teel ning soovin neile parimat! Kindlasti hoian ennast nende tegemistega kursis ja vajadusel aitan nõuga. Kahju on lahkuda, kuid hetkel pean sellise otsuse tegema – raske südamega, aga pean mõistust kuulama. Aitäh klubile, kes tegi endast kõik, et meil oleks võimalik areneda ja edukas olla!"

Pohlak: treenerikandidaatide ring on selge

FC Flora president Pelle Pohlak tänas Arnot suure panuse eest ning tõdes, et loomulikult oleks hetkel nähtud hollandlast klubi juures ka edaspidi, kuid andis mõista, et klubi on ka sellise stsenaariumiga arvestanud ning uue peatreeneri suunal on esimesed sammud ka tehtud.

Pelle Pohlak: „ Elus on vähe asju, mis on tähtsamad kui jalgpall, kuid loomulikult perekond seda on. Mõistame ja toetame Arno otsust ning soovime talle kõike paremat! FC Flora ajaloos jääb talle klubis ja fännide südame kindlasti eriline koht. Tagant järele on seda erilisem meie eelmise aasta meistritiitel, kus ta oma kogemusega aitas mängijatel meeskonna potentsiaali realiseerida.“

Uue peatreeneri valikuid mees veel lähemalt ei tutvustanud: „ Oleme selleks olukorraks valmis ja kandidaatidering on meie jaoks selge. Hetkel rohkem selles küsimuses öelda ei saa.“

Pohlak täpsustas Delfile, et praegu on neil esmalt üks kindel kandidaat, kellega läbirääkimisi peetakse. Siiski ei soovinud ta täpsustada, kas tegemist on välismaalase või eestlasega.

Praeguseks Floral ettevalmistus uueks hooajaks juba käib. Pijpers on veel nädala jagu Eestis ning aitab selle aja jooksul treeningprotsessi juures. Muidu ohjab olukorda Flora abitreener Jürgen Henn.