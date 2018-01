VIDEO | Eesti naiste koondis pidas uue peatreeneri juhendamisel esimese treeningu

Naiste A-koondis pidas Lilleküla staadioni kõrval asuvas jalgpallihallis esimese ühistreeningu soomlasest juhendaja Jarmo Matikaineni käe all.

Uus peatreener sõnas, et tal on hea meel näha esimesel treeningul nii paljusid inimesi ning ootab huviga mängijatega tuttavamaks saamist.

„Tean koondisest muidugi mingeid asju, ent selleks, et mängijate kohta individuaalselt rohkem infot saada ja neid ka võistkonnana näha, on vaja mõningaid treeninguid," sõnas Matikainen jalgpalliliidu kodulehele.

„2018. aasta plaan on laduda põhja järgnevate aastate valikmängudeks. Meil on umbes poolteist aastat aega, et valmistuda järgmiseks valiksarjaks, nii et on oluline sellele alus panna."

