VIDEO | Andres Oper enne kohtumist Vanuatuga: meeskonna seis on praegu enam-vähem

Eesti jalgpallikoondise abitreener Andres Oper tõdes pärast mängu Fidžiga ning enne kohtumist Vanuatuga, et ajavahe ja teistsuguse kliimaga kohanemine on meeskonnal möödunud visalt.

"Mõned päevad, neli-viis, oleme juba siin olnud. Eks mõned võtavad seda kergemini, mõned raskemini - päris perfektne ei ole, aga enam-vähem," rääkis Oper tiimi hetkeseisust.

Fidži vastu vahetusest koondisedebüüdi kirja saanud Joseph Saliste sõnul sai ta väljakul enda meelest väga kenasti hakkama. "Sulandusin mängu väga hästi sisse ja hea tunne oli debüüt ära teha," rääkis Saliste.

Võõraste oludega kohanemisel on FC Flora vasakkaitsja sõnul tähtis see, et väljakul rabelemise asemel tarku otsuseid teha. "Taastumine käib ikka samamoodi, aga väljakul tuleb teha targemaid otsuseid: ei saa tormata igale poole nagu võib-olla Eestis saaks."