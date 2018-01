VIDEO | Ametlik: Nõmme Kaljus säranud jaapanlane Wakui naaseb Eesti liigasse ning liitub Tallinna Kaleviga

Aastatel 2011-2016 edukalt Nõmme Kaljus pallinud poolkaitjsa Hidetoshi Wakui naaseb Eesti Premium liigasse ning liitub JK Tallinna Kaleviga.

Peatselt 35-aastaseks saav Wakui veetis eelmise aasta Soome esiliigaklubi IF Gnistani juures. Jaapanlasest keskpoolkaitsja on Premium liigas väljakule jooksnud 176 kohtumises, löönud 67 väravat ning andnud 28 väravasöötu. 2012. aastal tuli ta Kalju ridades Eesti meistriks.

"Ma olen väga rõõmus, et saime sellise kogenud mängija oma noorele meeskonnale appi," tõdes Kalevi spordidirektor Joel Lindpere, kes ka ise Wakuiga koos Kaljus pallis. "Ta on suurepärane mängija ja inimene ning tõeline professionaal. Usun, et tal on meie noortele palju anda nii väljakul, trennides kui ka mängudes."

Wakui enda sõnul on tal hea meel Eesti liigas tagasi olla. "Olen väga õnnelik, et saan Kaleviga liituda ja mängijana Eesti liigas tagasi olla. Olen meeskonnaga treeninguid kaasa teinud ning on näha, et meeskond ja tiimi personal on väga motiveeritud, et Premium liigas midagi saavutada. Loodan, et suudan Kalevit võimalikult palju aidata!"

