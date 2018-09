VIDEO | Aksalu tegi Anieri ja Dmitrijevi vastu nullimängu

Teist mängu järjest algkoosseisu pääsenud Aksalu ja Anier said kirja täismängu, Dmitrijev vahetati platsile 72. minutil.

Lahti on nüüd 37 punktiga 7. kohal, SJK (28p) on 9. positsioonil. Liider on HJK (65p), kes alistas eile liidrite lahingus RoPSi (53p) tulemusega 3:0.