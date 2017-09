Veski Mati ja Eesti Jalgpalli Liit sõlmisid koostöölepingu

Septembri alguses sõlmisid koostöölepingu Eesti noorte jalgpalli toetamiseks ja edendamiseks Veski Mati ja Eesti Jalgpalli Liit. Koostöö, mille märksõnadeks on "toetame eesti noorte jalgpalli", "noored liikuma" ja "koolide pudruprogramm" tulemusena sündis Jalkapuder, mis oma esitlusel Eesti-Küprose valikmängu ajal pälvis kõikide maitsjate poolt ainult postiivsed hinnangud.

Mida kätkeb endas heategevuse suund?

JALKAPUDER on Eesti Jalgpalli Liidu ja Veski Mati koostöö, mille müügist saadavast tulust osa läheb noorte jalgpalli arendamiseks.

Iga Jalkapudru paki ostusummast annab Veski Mati 10 senti Eesti Jalgpalli Liidule laste ja noorte jalgpalli projektide toetamiseks ja edendamiseks. Puder ja sport käivad kokku.

Mis on JALKAPUDER?

JALKAPUDER on kaerahelbepuder mustikatega ning just selle maitse valisid välja 130 jalgpalli harrastavat poissi-tüdrukut. Pakendi kujundus on loodud koostöös jalgpalliliiduga ja jalgpallinoortega.

Kuhu liigub heategevusega kogutud raha?

JALKAPUDRU müügist kogutud summa antakse üle Eesti Jalgpalli Liidule kahes osas – detsembris ja mais - ning seda kasutatakse Eesti tippklubide noorte jalgpallurite arenguprogrammi toetamiseks.

Veski Mati toetab laste sportlikke harrastusi üle Eesti. Toetame koos!

Suur koolide pudruprogramm 2017

Oktoober on rahvusvaheline pudrukuu ja selle raames toetab Veski Mati tervisliku toitumise, eriti pudru söömist. Pudrukuul toimub kõikjal Eesti koolides PUDRUPROGRAMM, millele on ka Veski Mati õla alla pannud. Vaata selle kohta lisainfot www.pudruprogramm.ee

