Veel üks "hunt" liitus Nõmme Kaljuga

Varasemalt Sillamäe Kalevi jalgpalliklubis pallinud ja seal kindlalt põhikooseisu kuulnud Aleksandr Volkov sõlmis Nõmme Kaljuga lepingu, mille alusel jääb poolkaitsja nõmmekate juurde vähemalt kolmeks aastaks.

Volkovil on Kaljuga liitumise üle hea meel: “Väga meeldiv on liituda sellise professionaalse klubi ja võistkonnaga nagu seda on Kalju,” sõnas Volkov Kalju kodulehekülje vahendusel.

“Tahan siin mängijana areneda ning aidata meeskonnal saavutada kõik püstitatud eesmärgid,” lisas ta.

“Volkov tõestas ennast mängijana juba eelmisel hooajal Sillamäel, näidates, et temas on taset ja väravavaistu. Usun, et sel hooajal aitab ta meid kõrgete eesmärkide täitmisel,” kommenteeris liitumist esindusmeeskonna abitreener Sergei Terehhov.

23-aastast Volkovit võib nimetada põliseks sillamäelaseks – senini oli poolkaitsja kuulunud vaid Sillamäe Kalevi ridadesse, saades Premium liigas kirja 113 kohtumist ning 27 väravat, millest 18 skooris ta möödunud hooajal.

Alles eile oli Kalju teatanud, et nende meeskonnaga liitub Rimo Hunt.

Nõmme Kalju alustab hooaega juba 25. veebruaril, mil Premium liiga avavoorus võõrustatakse FC Kuressaaret.