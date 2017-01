Soome jalgpalli meistriliigast võib uuel hooajal saada koguni kolme Eesti koondise väravavahi mängupaik - nimelt seostatakse vabaagendist Andreas Vaiklat Soome valitseva meistriga.

Kui Mihkel Aksalu on Seinäjoki esikinnas ning reedel sõlmis Vaasan Palloseuraga lepingu Marko Meerits, siis portaal alandstidningen.ax kirjutab, et Vaiklast on peagi saamas Mariehamni esikiiper. Möödunud hooajal sai ta Rootsi kõrgliigas kirja 13 mängu ning oli liiga parima tõrjeprotsendiga väravavaht, tõrjudes koguni 79% pealelöökidest, kirjutab Soccernet.ee.

Vaiklat on varasemalt seostatud näiteks ka Itaalia klubidega. Eesti koondises on Kanadas üles kasvanud Vaikla kirja saanud kaks kohtumist.