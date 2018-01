Veebruarikuu Jalkas: Konstantin Vassiljev hindab enda juures enim oma headust

Seekordse Jalka esikaanel figureerib Eesti koondise tugitala Konstantin Vassiljev. Esmalt vastab meie keskväljamaestro lugejate küsimustele ning räägib muuhulgas oma karjääri tõelistest tipphetkedest, Eesti koondise plussidest-miinustest ja unistab, millise kolme koondisekaaslasega läheks ta ühte tippklubisse mängima. Lisaks saab veebruarikuu Jalkast lugeda lähemalt ka dokumentaalfilmist, mida hakatakse peagi Vassiljevist tegema.

Indrek Schwede kirjutab oma kolumnis seekord veidi pikemalt Eduard Tinni raamatust „Lurichi jälgedes. Eesti sport tsaariajast tänapäevani.“ Schwede vastab Tinni esitatud väitele, mille kohaselt Eesti jalgpall polegi tippsport, ning kirjutab oma nägemuse järgi lahti veel mitmed raamatus esitatud väited.

Premium liiga rubriigis heidame pilgu kõrgliigameeskondade treeneripinkidele, kus on toimunud õige mitmeid vangerdusi. Oma tähtsast tööst räägib A. Le Coq Arena ja muude Eesti väljakute murumeister Mihkel Puusepp, veidi pikemalt viskame pilgu ka Premium liiga fantaasialiigale, mis mullu tegi eduka debüütaasta ning on sel hooajal taas tagasi.

Oma unistuste koosseisu esitab seekord Pealtnägija saatejuht Anna Gavronski, luubi all on lõppenud aastal Eesti parimaks naisjuunioriks valitud Ariina Mürkhain ning kahekõne rubriigis räägib oma valikutest Nõmme Kaljust Paidesse siirdunud Tarmo Neemelo. Samuti on värskes numbris ülevaade eelmise aasta Hõbepalli valimisest.

Saalijalgpallis saavad ankeetide vahendusel sõna Viimsi ja Narva meeskonnad ja naiste jalgpalli rubriigis räägib nii jalkast kui laulmisest noor andekas Inger Fridolin. Loomulikult ei puudu ajakirjast ka EJLi füsioterapeudi Martin Kiho nõuanderubriik, kus seekord räägitakse ülekoormusvigastustest ja nende ennetamisest.

Postritel on esindatud Ragnar Klavan, Mohamed Salah ning Roberto Firmino.