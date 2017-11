Vaštšuk andis Reimile vastulöögi: ma soovin mängida Eesti koondise eest, armastan Eesti riiki

Eesti jalgpallimeeskonna peatreener Martin Reim kinnitas eile, et Bogdan Vaštšuk praegu koondiseplaanides ei ole, sest tugeva vene taustaga mängumees ei soovivat Eestit esindada.

"Vaštšukiga on väga lihtne seis. See initsiatiiv peab tulema mängijalt, sest tema on selgesõnaliselt öelnud, et ei taha Eesti koondises mängida. Seda ütles ta mulle juba U21 koondises. Minu jaoks on see täiesti okei. See, et ta Läti liigas mõne värava lööb, ei ole veel väga veenev. Esmalt pead olema oma riigi koondise kõva fänn," selgitas Reim eile Soccernetile.

Täna teatas Vaštšuk Facebookis, et ta jääb koondisest eemale hoopis isiklikel põhjustel. "Kahjuks meil peatreeneriga juhtus arusaamatus. Ütlesin EI mitte selle peale, et ma ei taha mängida koondises, vaid sellepärast, et mul olid isiklikud põhjused. Mul oli ja on soov mängida Eesti koondise eest, terve elu elan siin ja armastan Eesti riiki ning alati soovin koondisele edu mängudel!" kirjutas Vaštšuk.

Viimati esindas Vaštšuk Eesti noortekoondist 2015. aastal. Sel hooajal lõi ta Lätis Riia FC eest kaheksa väravat.

Eesti koondis peab sel nädalal võõrsil kaks maavõistlusmängu - esmalt kohtutakse reedel Soomega, seejärel pühapäeval Maltaga.