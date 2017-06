Vassiljevi olukord Poolas udune: klubi peab enda meelest läbirääkimisi, uut lepingupakkumist pole aga tehtud

Kas ta pikendab lepingut? Kas ta lahkub? Konstantin Vassiljevi olukord Poola tippklubis Bialystoki Jagiellonias on hetkel äärmiselt segane.

Pealtnäha on olukord lihtne: 32-aastase keskväljakunni leping Jagielloniaga lõpeb 30. juunil, pärast mida on Eesti koondise raudvara vabaagent ning võib liituda ükskõik millise klubiga. Hooaeg Poolas lõppes 4. juunil, väike probleem tekib aga seetõttu, et Euroopa liigasse pääsenud klubi peab juba järgmisel nädalal eurosarjas uut hooaega alustama - ajal, mil Vassiljevi leping veel kehtib.

Hetkel treenib pallur Bialystokis, ülejäänud meeskond sõitis aga laagrisse. Jagiellonia kirjutas oma kodulehel, et läbirääkimised uue lepingu sõlmimiseks veel kestavad, kuid Vassiljevi agent Andrei Stepanov on seda väidet kuuldes üllatunud. "Nad pole ametlikku pakkumist teinud! Ma ei tea, kellega nad seal siis enda meelest läbirääkimisi peavad."

Segaduses on ka Poola meedia. Kui üks sealne ajakirjanik kirjutas Twitteris, et Vassiljevit eurosarja jaoks tiimi ei registreeritud - eile oli mängijate ülesandmiseks viimane päev -, siis klubi asepresident Agnieszka Syczewska lükkas selle väite ümber: registreerisime ikka küll!

Kuna Jagiellonia avamäng grusiinide Batumi Dinamo vastu leiab aset 29. juunil, siis oleks meeskonnal justkui õigus veel vähemalt üheks korraks Vassiljevi teenetele loota - kõigi eelduste kohaselt seda siiski ei tehta. Usutavasti loodab klubi veel meest lihtsalt jätkama veenda, suurepärase hooaja teinud ning fännidelt Keisri hüüdnime teeninud pallivõlur vaatab aga mujale paremate pakkumiste suunas.

Stepanovi väitel on Vassiljevi Bialystokis jätkamine ebatõenäoline. "Pigem mitte."