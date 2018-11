Vassiljevi jaoks on selleks aastaks ametlikud mängud mängitud

Nimelt kuigi Poola kõrgliigas on hooaeg pooleli, siis Piasti duubel pidas tugevuselt kuuendas liigas oma aasta viimase matši möödunud laupäeval, kui Sosnica 3:1 alistati. Nüüd lähevad amatöörid teenitud talvepuhkusele ja jätkavad mängudega uuel aastal, kirjutab Soccernet.

"Mind on jäetud nüüd ainult treeningute peale. Selgus, et peame treenima detsembri keskpaigani," ütles Vassiljev Poola meediale, et hoolimata matšide lõppemisest ta puhkusele veel ei pääse. Esindusmeeskond, millest Eesti koondislane külmutatud on, suundub oma talvepuhkusele vahetult jõulude eel.