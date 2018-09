Vassiljev tõstab Poola kuuenda liiga publikunumbreid: tullakse kontrollima, kas ma päriselt ka nende staadionile tulen

Mullu suvel Gliwice Piastiga kolmeaastase lepingu sõlminud 34-aastane Vassiljev selleks hooajaks peatreeneri plaanidesse ei mahtunud ning eestlane pagendati kuuendas liigas mängivasse duubelmeeskonda, kus pallivad 17-19-aastased poisid.

Varasemast kergemate treeningute ja mängude nõrgema taseme tõttu on Vassiljevil raske hinnata, millises vormis ta hetkel on. Füüsis on normis, paksuks pole läinud, aga tehnika ja oskused võivad pisut roostes olla.

"Vormist arusaamine tuleb sel nädalal. Mul on siin võimalus heal tasemel trenni teha, äkki saan mänguaega ka. Selles mõttes ongi järgmised neli-viis päeva väga tähtsad. Need annavad pildi, kus ma praegu olen," rääkis Vassiljev tänasel koondise kogunemisel ajakirjanikele.

Üks probleem on selles, et treeningute intensiivsus on Piasti duublis noortevõistkonna oma, palju tõsisem mure on Vassiljevil aga kuuenda liiga muruväljakute kvaliteediga, mis ei luba mängudes oma täit potentsiaali välja panna.

Poola meedias kirjutatatakse juba hooaja algusest peale, et Piasti duubelmeeskonna külaskäik on mõnes linnas suurem sündmus kui mäng teiste sama liiga klubidega ning seda just Vassiljevi pärast. "Tundub, et mõnikord tullakse lihtsalt sellepräast, et nad ei usu, et ma sinna tulen. Tulevad kontrollima," muigas Vassiljev, kes alles eile lõi klubi 3:1 võidumängus ühe värava.