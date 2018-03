Vassiljev: loodetavasti olen nädala pärast Kruglovi ja Dmitrijeviga samas klubis, siis saame võrdsetena rääkida

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Konstantin Vassiljev on rahvusesinduse eest seni väljakule jooksnud 99 korda ning eelseisev maavõistlusmängude tuur Armeenias ja Gruusias viib tema kogumängude arvu eeldatavalt ümmarguse numbrini.

“Hästi läheb. Elu on ilus ja tervis on korras. Hea meel on jälle koondises olla. Ootan huviga, mida laager toob,“ sõnas Vassiljev enne väljalendu Kiievisse, kus koondis laagerdab kuni neljapäevani.

“See ümmargune juubel oleks pidanud juhtuma juba varem, kuid loodetavasti see märtsi lõpus nüüd juhtub ja siis elame edasi. Tähtis on see ära mängida heal tasemel ja hea tulemusega.“

Vassiljev tõdes, et sajanda mänguni jõudmine on tema jaoks tegelikult oluline, kuna headel sõpradel Dmitri Kruglovil ja Aleksandr Dmitrijevil on ümmargune juubel juba käes. Kruglov on aastate jooksul Eesti koondist esindanud 110 ja Dmitrijev 105 korda.

“Arvan, et sajas mäng on ikka oluline. Tegemist on tähtsa numbriga, kuna maailmas ei ole palju neid mehi, kes saavad nii kaua koondises mängida. See on meeldiv asi.“ sõnas ta ning edastas seejärel lõbusa sõnumi ka Dmitrijevile ja Kruglovile. “Loodetavasti oleme nädala pärast ühes klubis, siis saame juba võrdsetena rääkida.“