Vassiljev leidis juba uue tööandja, aga Piast ei andnud üleminekuks luba

Poola kõrgliigaklubis Gliwice Piast põhimeeskonna koosseisust välja langenud Konstantin Vassiljev ei leia kuidagi keerulisest olukorrast väljapääsu.

Eesti jalgpallikoondislase agent Jegveni Novikov rääkis uudisteagentuurile Sputnik, et läbirääkimistes Vassiljevi lepingu lõpetamise osas lõppu ei paista. Kontrahti järgi on Vassiljev Piastiga seotud veel kaks aastat. Klubi pakutud lepingu lõpetamise tingimused mängijale ei sobinud ning Vassiljevi ettepanekud ei rahuldanud jällegi meeskonna juhte.

Novikov avaldas, et Vassiljevil oli isegi uus tööandja välja otsitud, kuid Piast ei andnud üleminekuks luba.

"Lepingut, mis kehtib veel kaks aastat, peab austama ja järgima. Lepingut ei tühistatud, aga me oleme väga pettunud, kuidas klubi Kostjaga käitub," rääkis Novikov.

"Kui Vassiljevist 2017. aastal vabaagent sai, oli meil kümme varianti, aga me valisime Piasti, kuna nad olid väga järjekindlad ja pakkusid talle kolmeaastast lepingut. Neil oli mitu trumpkaarti, millega nad ta endale meelitasid."

Võimalus koosseisu pääseda on Vassiljevil agendi sõnul endiselt olemas, kuid hetkel treenib ta eriprogrammi järgi. "Võimalus tiimi baasi naasta on olemas, aga kui nad tahaksid Vassiljevit koosseisus näha, oleks ta ilmselt juba seal. Mingit konflikti peatreeneriga ei ole. Olukord on selline, et teda ei nähta põhikoosseisus ja kõik," lisas Novikov.