Väravavahi apsakad sundisid Nõmme Kaljut meeskonnas olulist muudatust tegema

Tagajärjed olid Teleši jaoks karmid: juba järgmises kohtumises jäeti ta sootuks pingile, postide vahel seisis hoopis Pavel Londak. Londak naasis pärast pikka Norra-perioodi Eestisse eelmisel aastal ning veetis kogu läinud hooaja Kaljus Teleši varumehena, olles samal ajal ka klubis väravavahtide treeneriks. Nüüd on Londak olnud Kalju esinumber juba kolmes järjestikuses mängus.

"Kui Paša ei anna hetkel põhjust ennast väravast välja vahetada, siis peab Vitalik enda võimalust ootama," kinnitas jõujoonte muutumist ka Kalju abitreener Sergei Terehhov.

Kes siis lõppude lõpuks otsustab, kes esiväravavahiks saab? Tihtipeale on see ju just väravavahtide treeneri ülesanne, ent Kaljus täidab seda kohta just Londak. "Peatreener ikkagi alati otsustab seda, kes alustab. See on tema otsus," selgitas Terehhov.

Vaata Levadia ja Kalju 2:2 viigiga lõppenud ja Teleši pingile kukutanud mängu tipphetki!