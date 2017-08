Vana kahur tagasi Eestis: Tarmo Kink taasliitub Levadiaga

Endine Eesti jalgpallikoondislane Tarmo Kink aitab hooaja lõpuni Tallinna Levadia meeskonda.

31aastane Kink on viimastel hooaegadel seigelnud põhiliselt piiri taga. Alates 2009. aastast, mil ta lahkus Levadiast esmalt Ungarisse ja sealt Inglismaa esiliigasse Middlesbrough'sse, on vasakujalne ääreründaja esindanud üheksat välisklubi. Viimati kuulus ta Ungaris Mezökövesdi hingekirja.

Nüüd on aga Levadiaga kolm korda (2006, 07 ja 08) Eesti meistriks tulnud Kink tagasi endises koduklubis. Nagu ka paari aasta eest, kui sai hooaja teisel poolel 19 mänguga kirja 5 väravat.

"Tarmo harjutab meiega, samal ajal ootame üleminekupäringule Ungari jalgpalliliidust vastust. Üleeile sai see ära saadetud, edasist on meil keeruline mõjutada. Võib-olla saabub see täna, võib-olla homme, võib-olla järgmisel nädalal," selgitas hetkeseisu Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson.

Samas polegi Levadial paberimajanduse kordasaamisega hirmus kiiret. "Kõigile on selge, et Tarmo ei ole veel õiges vormis. Ta pole alates mai lõpust - juuni algusest korralikult harjutada saanud. Aeg näitab, milliseks tema roll kujuneb ja kui palju meil temast kasu on. Aga lisakäigu annab ta kindlasti, kui hoo taas üles saab," märkis Hohlov-Simson, lisades, et leping sõlmitakse käesoleva hooaja lõpuni.

Eesti koondises on Kink pidanud 83 mängu ja löönud kuus väravat, kuid viimati teenis kutse kolm aastat tagasi. Levadia jagab Premium liigas 22 vooru järel Nõmme Kaljuga teist kohta, liider Florast ollakse 7 punkti kaugusel.