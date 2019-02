Valus tagasilöök: Arsenalis mängiv noor Eesti väravavaht vigastas rannet ja käis operatsioonil

16-aastane Hein tegi randmele liiga detsembri keskel peetud noortekarika kohtumises, kus Arsenali U18 meeskond alistas 2:0 Northampton Towni. Esialgu lootis eestlane, et piisab käele puhkuse andmisest ning käis väljakul ka jaanuari algul toimunud järgmises liigakohtumises Brighton & Hove Albioni U18 meeskonna vastu, kus teda mitme hea tõrje eest kiideti.

Valu aga ei taandunud ning uuringutel selgus, et randmes on siiski luumurd, mis vajab kirurgilist sekkumist. "Kaks nädalat tagasi oli operatsioon, niidid võeti nüüd välja. Järgmisel nädalal saab ta ilmselt hakata juba platsil jalgadega tööd tegema," sõnas Heina eelmise klubi Nõmme Unitedi tegevjuht Mart Poom, kes Heina välisklubisse siirdumisel abistas ja talle praegugi nõuga toeks on. Mängupausi kestuseks ennustatakse Poomi sõnul umbes kolme kuud.

