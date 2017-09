Valus hoop Eestile: Ragnar Klavan ei saa pühapäeval koondist aidata

Ragnar Klavani kollane kaart 0:0 viigimatšis Kreekaga jätab ta pühapäevasest ülitähtsast kodumängust Küprose vastu eemale.

Klavanil oli selles valiktsüklis üks hoiatuskaart juba all - selle sai ta 0:5 kaotusmängus Bosnia ja Hertsegoviina vastu. Teine kollane tähendab automaatselt ühe matši pikkust mängukeeldu, mis tuleb Klavanil kanda kohtumises Küprose vastu.

Koondise peatreeneri Martin Reimi sõnul on see küll valus kaotus, kuid õnneks saab tema kohale panna Karol Metsa, kes oma keelu Kreeka vastu ära kandis. "Sellises mängus ei tea kunagi, kuidas see kollane tuleb või mille eest. Midagi ei ole teha, see on meile suur tagasilöök, samas meil on Mets tagasi," vaagis Reim, lisades, et Klavanile käsku kaarti vältida ei olnud antud.

"Noh... jalgpall, mis teha!" naeris ka Klavani kaitsepartner Enar Jääger. "Küll me saame hakkama, Karol Mets on jällegi tagasi."

Eesti ja Küprose vaheline kohtumine otsustab suuresti meie omavahelise paiknemise selles valiktsüklis: Eesti võidu korral saaksime hea löögipositsiooni, et Gibraltari alistamise puhul küproslastest eespool lõpetada, viik või kaotus jätaks kõik trumbid saareriiklastele.

Lisaks Karol Metsale saab Eesti pühapäeval soovi korral taas kasutada ka Artjom Dmitrijevit.

Küpros sai sealjuures neljapäeva õhtul ülimagusa võidu, kui koduplatsil tuldi Bosnia ja Hertsegoviina vastu välja 0:2 kaotusseisust ning võeti üllatuslik 3:2 võit.