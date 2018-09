Valus hoop Eesti koondisele! Ragnar Klavan homme Kreeka vastu ei mängi

"Klavan ei ole meiega sel nädalal ühtegi trenni teinud ega tee ka täna. Leidsime, et kahe mängu mees ta oma kannakõõlusega ei ole. Anname talle aega ja loodame, et ta on valmis meid aitama teises mängus Soome vastu," avaldas Reim.

"Saime tema vigastusest teada, kui ta siia tuli, kuigi see ei olnud äsja juhtunud, vaid vaikselt vindunud juba Liverpooli aegadest. Kord läks paremaks ning oli lootust, et mingite pauside ajal asi paraneb, aga väidetavalt lõi see rohkem välja ka seoses klubivahetusega ja kõvemate väljakutega. Vahetult enne kogunemist oli tal peale viimast mängu kannakõõlus valus ja korralikult paistes."

"Meil polnud muud varianti, kui talle puhkust anda ja vaadata, kas ta nende päevadega, mis mänguni jäävad, sellest välja suudab tulla, aga aega jäi väheks. Sportlased teavad, et kõõlusevigastused on visad paranema. Pidime lihtsalt selle aja võtma. Vähemalt tema jaoks," lisas Reim.

Reim tõdes, et suuremaid ümberkorraldusi Klavani eemalejäämine tema plaanides ei nõua: "Olen oma treenerikarjääris pooled mängud ilma temata mänginud. Ei ole nii, et ei tea, kuidas edasi mängida. Meil on tema positsioonile asendus olemas. Eks ta meie valikuid vähendab, aga see käib asja juurde. Need plaanid, mis alguses pikalt ette planeerid, ei pruugi realiseeruda."

"Zenjov tegi eile korralikult trenni kaasa ning teeb täna samuti, tagasilööke pole olnud. Arvame, et ta on võimeline homme vajadusel platsile jooksma. Sarnane olukord on Tammega, kes on terve nädal olnud oma režiimi peal - eile tegi trennis peaaegu kõik kaasa, täna teeb tervenisti, siis selgub lõplikult. Lootus on suur. Taijo tegi siin vahepeal jälle hüppeliigesele liiga, samas on viimastel päevadel jälle tagasi. Midagi hullu pole, ka tema on valmis," avaldas Reim.