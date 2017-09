Valitsev Eesti jalgpallimeister kolib ka Lilleküla staadionile

Valitsev Eesti jalgpallimeister FCI Tallinn hakkab tulevast hooajast suure tõenäosusega kodumänge pidama Lilleküla staadionil. Teatavasti mängib sel areenil oma kodumänge ka FC Flora.

Praegu Lasnamäel kunstmurustaadionil oma kodumänge pidav FCI mängib sellisel juhul varakevadised ja hilissügised mängud Sportland Arenal.

“Läbirääkimised veel käivad, kuid praegu võib öelda, et tuleval hooajal mängime Lillekülas,“ sõnas FCI spordidirektor Dmitri Skiperski Delfile ja Eesti Päevalehele.

“Mängupaiga vahetamiseks on mitu põhjust. Esiteks tahame ka murul mängida. Sel hooajal on meil olnud palju vigastusi. Murul mängimine aitaks neid vältida,“ tunnistas Skiperski. “Teiseks on meil palju treeninggruppe ning Lasnamäe väljakul on meil talvel kuppel peal. Kuna liiga algab järgmisel hooajal väga vara, siis peaksime kupli juba veebruaris maha võtma. Laste trennide seisukohast oleks see halb.“

Mullu Eesti meistriks tulnud FCI on sel hooajal praeguse seisuga medalikohalt väljas. Turniiritabelis hoiab FCI 54 silmaga neljandat kohta. Tabeliliider on FC Flora 70 punktiga, teine on FC Levadia 63ga ja kolmas Nõmme Kalju 60ga.