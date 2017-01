Eelmisel hooajal FC Florat juhendanud Argo Arbeiter hakkab Jalgpalliklubis Tallinna Kalev täitma klubi noortetöö arenguspetsialisti kohustusi.

Hetkel omab Argo UEFA A-kategooria treenerilitsentsi ning on lõppstaadiumis PRO-litsentsi omandamisel. Aastast 2012 juhendas Arbeiter FC Levadia II meeskonda ja tervet Levadia noortesüsteemi. 2016 hooaja teisel poolel võttis Arbeiter üle 10-kordse Eesti meistermeeskonna – FC Flora.

"Mul oli mitmeid pakkumisi ka teistelt klubidelt ja ka ühelt välisklubilt, kuid Kalevi kasuks langes valik eelkõige sellepärast, et nägin selles klubis suurt potentsiaali arenguks. Seoses uute inimeste lisandumisega klubi juhtonda on tekkinud nägemus, et asju tuleb parandada suuresti noortetöös ja selle kaudu edasi liikuda esindusmeeskonna juurde," rääkis Arbeiter Kalevi kodulehele.

Igapäevased tegevused klubi juures hakkavad Arbeitril olema klubi noorte ja üldise klubi mängulise arengu ümber. "Minu igapäevakohustuste hulka Kalevis kuulub klubi ühtse treeningmetoodika ja mängujoonise juurutamine, treenerite koolitamine, füüsilise ettevalmistuse integreerimine igapäeva treeningutesse vastavalt vanusele. Väga oluline on kvaliteet treeningutes," kirjeldab Arbeiter oma töökohustusi.

"Esmalt tuleb saada ülevaade hetkeseisust klubis. Seejärel iga vanusegrupiga eraldi plaani koostamine ja “rutiinne” töö. Kõik need asjad avalduvad nn “viivitusega” ja loodame esimesi sisulisi märke näha algaval hooajal."

Kalevi noortetöö juht Ander Aaviku on tulekust positiivselt meelestatud. "Kalevi Jalgpallikooli töötajana on mul hea meel, et meie personal täieneb niivõrd kogenud jalgpalliinimesega. Arenguspetsialisti kaasamine Kalevi noortetöösse võimaldab meil edaspidi ellu viia mitmeid kaasaegseid meetodeid. Kindlasti muudab see Jalgpallikooli treeningkeskkonna veelgi professionaalsemaks," sõnas ta.