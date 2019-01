Välisklubi otsiv Joonas Tamm: päris mitu head varianti on õhus

26-aastane keskkaitsja tunnistas, et praegu on ideaalne aeg teha karjääris samm edasi, kuna tehtud sai väga korralik klubihooaeg. Mehe enda sõnul on Sarpsborgi naasmine välistatud ja sihiks on jõuda tugevama tasemega klubisse.

“Floraga on mul veel leping, kuid praegu käib töö, et otsida välisklubi. Ehk pärast koondiselaagrit on seis selgem,“ sõnas Tamm enne koondisega Katari lendamist. “Arvan, et (Sarpsborgis) oli hea aasta, kuid edasi tahaks vaadata mingit teist kohta. Midagi väheke kõrgemat.“

Tamme sõnul otsitakse talle võimalust, kus ei oleks vaja läbida testiperioodi. Lisaks avaldas ta, et kindlasti soovib Flora teha müügitehingut.

“Arvan, et sellise aasta pealt on parim võimalus proovida. Huvi on olnud paljude klubide poolt. On välja valitud klubid, kellega läbirääkimised toimuvad. Praegu on veel aega vaja,“ lisas ta.

“Kindlasti käib jutt müügist. Floraga on praegu leping ja seega saavad nad mind müüa. Päris mitu head varianti on õhus. Eks näeb, kuidas läheb,“ sõnas Tamm, kes ei soovinud võimalikest kosilastest täpsemalt rääkida.