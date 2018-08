"Valged ei tohiks kunagi musti inimesi halbade sõnadega kutsuda!" Presidendi silme all võis Eesti jalgpalliliigas puhkeda rassismiskandaal

Nimelt seletasid lõpuvile järel Pärnu Vapruse mehe Reno Margiga väga tigedalt kaks Transi tumedanahalist meest, elevandiluuranniklane Irie ja Bermudalt pärit Dante Leverock. Kuigi telepildist ei saanud mõistagi aru, miks Irie ja Leverock sedavõrd tigedad olid, võis Transi türklasest peatreeneri Cenk Özcani matšijärgsest intervjuust selle kohta nii mõndagi välja lugeda.

"Kõik on maailmas võrdsed, nii valged kui mustad. Valged ei tohiks kunagi musti inimesi halbade sõnadega kutsuda. Kõiki tuleb austada!" põrutas Özcan ETV-le antud intervjuus, lisades siiski, et tal on väga hea meel Narvas olla.

"Suur tänu Eesti riigile ja kõigile toetajatele. Mul on väga hea meel siin olla."