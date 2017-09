Vaikla pingile jätnud Mariehamn aitas HJK-l võimsat rekordit pikendada

HJK 2013. aastal Nõmme Kalju vastu. Foto: Hendrik Osula

Soome jalgpalli meistriliigas, kus mängib arvukalt eestlasi, selgus eile õhtul tänavune meister, kelleks on Helsingi HJK. Viis vooru enne hooaja lõppu on nende edu lähima jälitaja ees 18 punkti.